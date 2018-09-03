В Югре инженера фирмы подозревают в коммерческом подкупе

| Фото: hmao.sledcom.ru | Фото: hmao.sledcom.ru

Инженера коммерческой организации в Октябрьском районе, осуществляющей деятельность по техническому надзору, подозревают в коммерческом подкупе, сообщает СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Из материалов уголовного дела следует, что в рамках договора, заключенного между "РН-Няганьнефтегаз" и специализированной компанией, последняя обязалась контролировать деятельность подрядных организаций, в том числе в сфере безопасности труда, выявлять нарушения и уведомлять о них "РН-Няганьнефтегаз".

По версии следствия, инженер контролирующей компании при осуществлении надзора на объектах строительно-монтажных работ АО "РН-Няганьнефтегаз" за укрытие выявленных нарушений незаконно получил от директора подрядной организации 160 тыс. рублей. 30 августа после передачи части суммы мужчина был задержан на месте преступления следователями СКР и сотрудниками УМВД России по ХМАО-Югре.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательств.