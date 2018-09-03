  • 3 сентября 20183.09.2018понедельник
  • USD68,0447
    EUR79,4966
  • В Тюмени 15..17 С 2 м/с ветер северный

В Югре инженера фирмы подозревают в коммерческом подкупе

Происшествия, 10:36 03 сентября 2018

hmao.sledcom.ru | Фото: hmao.sledcom.ru

Инженера коммерческой организации в Октябрьском районе, осуществляющей деятельность по техническому надзору, подозревают в коммерческом подкупе, сообщает СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Из материалов уголовного дела следует, что в рамках договора, заключенного между "РН-Няганьнефтегаз" и специализированной компанией, последняя обязалась контролировать деятельность подрядных организаций, в том числе в сфере безопасности труда, выявлять нарушения и уведомлять о них "РН-Няганьнефтегаз".

По версии следствия, инженер контролирующей компании при осуществлении надзора на объектах строительно-монтажных работ АО "РН-Няганьнефтегаз" за укрытие выявленных нарушений незаконно получил от директора подрядной организации 160 тыс. рублей. 30 августа после передачи части суммы мужчина был задержан на месте преступления следователями СКР и сотрудниками УМВД России по ХМАО-Югре.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательств.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# подкуп , следствие , Югра

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:53 03.09.2018Четырнадцать лет проведет в тюрьме югорский наркосбытчик
10:58 03.09.2018В Тюмени директор предприятия скрыл от налоговой почти пять миллионов рублей
10:36 03.09.2018В Югре инженера фирмы подозревают в коммерческом подкупе
17:44 02.09.2018Житель Урала открыл стрельбу с балкона и ранил полицейского