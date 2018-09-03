Детский сад в микрорайоне Тюменский-2 открыл руководитель региона

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Новый детский сад в микрорайоне Тюменский-2 торжественно открылся 3 сентября.

"Этот детский сад очень ждали жители микрорайона Тюменский-2. Теперь не надо далеко ездить. Это не просто детский сад, а полноценный развивающий центр, здесь организованы кружки по робототехнике, шахматам и другие, есть все условия, чтобы таланты и способности наших очаровательных маленьких тюменцев развивались", - сказал врио губернатора Тюменской области Александр Моор во время открытия.

Он поблагодарил подрядчиков, которые почти за год построили это образовательное учреждение.

"Я уверен, что все родители, бабушки и дедушки вокруг стоящих домов, и особенно ребята, очень рады этому подарку", - добавил он.

Новый третий корпус детского сада № 125 на ул. Станислава Карнацевича уже полностью готов к работе и примет 550 маленьких тюменцев. Это третье в Тюмени дошкольное учреждение подобного типа, но от остальных оно отличается тем, что здесь удалось увеличить число групп.

Здание детского сада состоит из четырех блоков, в каждом из которых расположено по 6 групп, предназначенных для детей разного возраста. Кроме того, в них есть помещения для группы кратковременного пребывания, залы для занятий физкультурой и музыкой, кабинеты для индивидуальных занятий иностранными языками и логопедических занятий, а также пищеблок и подсобные помещения. Особое внимание уделено безопасности малышей.

Всего в новом детском саду 24 группы, одна из которых рассчитана на кратковременное пребывание малышей 2-3 лет.

В здании достаточно холлов, в которых расположились несколько зон развития для детей. В их числе - "Шахматное царство", "Легоконструирование", "Правила дорожного движения", "Юныйцветовод", "Знакомимся с космосом".

Музыкальный зал оснащен звуковым и световым оборудованием, а так же станком для занятий хореографии, а физкультурный зал - спортивным оборудованием и стеной для обучения скалолазанию.

Любовь Голышева