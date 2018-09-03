Тюменские ученые придумали, как затормозить вымирание муксуна

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Биологи Тюменского государственного университета разрабатывают инъекции, позволяющие ускорить половое развитие муксуна в искусственных условиях – в бассейнах с оборотным водоснабжением, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Ученые изучили изменения в гаметогенезе молоди муксуна при воздействии сурфагона (синтетического аналога гормонов, вырабатывающихся в гипоталамусе мозга) и выяснили, что это воздействие способно ускорить половое созревание особей. Муксун – один из ценнейших видов сиговых рыб. Встречается в реках Сибири, опресненных заливах Северного Ледовитого океана, в озерах Таймыра.

Численность его популяций в Западной Сибири сокращается, что ставит этот вид на грань исчезновения, поэтому законный промысел муксуна уже запрещен. Искусственное же воспроизводство, способное восстановить численность обской популяции, весьма ресурсозатратно.

Главная причина – позднее половое созревание муксуна (в возрасте 4–7 лет), что делает создание маточного стада длительным и трудоемким. "Существующие технологии управления воспроизводством муксуна не позволяют быстро получить половозрелых особей для искусственного разведения. Даже в благоприятных условиях у муксуна происходит задержка гаметогенеза – вероятно, из-за его гибридного происхождения", – сообщил ассистент кафедры анатомии и физиологии человека и животных ТюмГУ Леонид Шуман.

Ученые уже давно и успешно применяют гормональное воздействие – инъекции синтетических гормонов или препараты гипофиза (гомогенаты или вытяжки). Они изучили воздействие инъекций синтетического гормона сурфагона на гаметогенез и состояние внутренних органов молоди муксуна. Это позволило понять, можно ли ускорить половое развитие этого вида в искусственных условиях – в бассейнах с оборотным водоснабжением.

Выяснилось, что инъекции сурфагона во время раннего гаметогенеза муксуна способны значительно ускорить темпы гаметогенеза. Однако эффект от применения гормона склонен к затуханию во времени, что можно компенсировать повторяющимися инъекциями. Исследователи подчеркивают, что гормональная регуляция гаметогенеза зависит от большого числа факторов. Поэтому для разработки эффективной системы управления половыми циклами муксуна необходимо учитывать гормональный фон в крови, состояние гипофиза, процессы соматического роста и внешние сигнальные факторы (гидрохимический режим, фотопериод, течение, обеспеченность пищей и др.).

С 2014 года в Томской и Тюменской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах введены ограничения на промысел муксуна. С 2017 года вылов запрещен в Западно-Сибирском рыбохозяйственном бассейне (за исключением аквакультурных и научных проектов).