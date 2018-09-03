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Тюменца отправили в суд за фиктивную регистрацию мигрантов

Происшествия, 16:38 03 сентября 2018

ufms72.ru | Фото: ufms72.ru

18-летний житель Тюмени предстанет перед судом за фиктивную регистрацию 148 мигрантов, сообщает региональная прокуратура.

Расследованием установлено, что молодой человек в период с 25 июня по 17 августа через МФЦ направил в отделение по вопросам миграции в Калининском округе Тюмени уведомления о прибытии в две комнаты общежития общей площадью 32 кв.м. по ул. Московский тракт областного центра, в которых кроме него проживала его мать и отчим, 148 мигрантов из Азербайджана, Армении, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. При этом злоумышленник не намеревался предоставлять гостям жилье для проживания.

Прокуратура Калининского округа Тюмени утвердила по данному уголовному делу обвинительное постановление и направила материалы дела мировому судье для рассмотрения по существу.

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# мигранты , уголовное дело

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