  • 5 сентября 20185.09.2018среда
  • USD68,2737
    EUR79,0200
  • В Тюмени 10..12 С 3 м/с ветер северо-восточный

Выставка "Искусство исцеления" откроется в Доме Машарова

Общество, 17:05 05 сентября 2018

Тюменское музейно-просветительское объединение во Вконтакте | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение во Вконтакте

Выставка "Искусство исцеления" откроется в музее "Дом Машарова" (ул. Ленина, 24) 5 сентября, сообщают организаторы.

Выставка посвящена истории развития здравоохранения в тюменском регионе. Из истории известно, что в уездной Тюмени на 1912 году, на город с чуть более чем 32 тыс. населения, приходилось всего лишь 12 дипломированных специалистов. Количественный и качественный скачок произошел лишь в годы советской власти. В старинном особняке, по улице Ленина, 24 с 1926 по 1991 год располагалась детская поликлиника.

Экспозиция позволит узнать, кто и чем исцелял тюменцев несколько десятилетий назад. Для гостей представлены фотографии прошлых лет, изображающие коллективы различных поликлиник города, старый анатомический атлас, предметы личной гигиены. Интересны также и медицинские инструменты, относящиеся к первой половине – середине XX столетия.

Выставка будет работать до 25 ноября. Стоимость билета 30 рублей.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выставка , Дом Машарова , медицина

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:00 05.09.20186 сентября - события дня
17:27 05.09.2018Стартовал конкурс на лучший туристский сувенир Тобольска
17:05 05.09.2018Выставка "Искусство исцеления" откроется в Доме Машарова
16:54 05.09.2018Ямальские спасатели ищут заблудившихся в тундре грибников