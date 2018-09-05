Выставка "Искусство исцеления" откроется в Доме Машарова

| Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение во Вконтакте | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение во Вконтакте

Выставка "Искусство исцеления" откроется в музее "Дом Машарова" (ул. Ленина, 24) 5 сентября, сообщают организаторы.

Выставка посвящена истории развития здравоохранения в тюменском регионе. Из истории известно, что в уездной Тюмени на 1912 году, на город с чуть более чем 32 тыс. населения, приходилось всего лишь 12 дипломированных специалистов. Количественный и качественный скачок произошел лишь в годы советской власти. В старинном особняке, по улице Ленина, 24 с 1926 по 1991 год располагалась детская поликлиника.

Экспозиция позволит узнать, кто и чем исцелял тюменцев несколько десятилетий назад. Для гостей представлены фотографии прошлых лет, изображающие коллективы различных поликлиник города, старый анатомический атлас, предметы личной гигиены. Интересны также и медицинские инструменты, относящиеся к первой половине – середине XX столетия.

Выставка будет работать до 25 ноября. Стоимость билета 30 рублей.