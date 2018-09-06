  • 6 сентября 20186.09.2018четверг
  • USD68,4628
    EUR79,1362
  • В Тюмени 15..17 С 3 м/с ветер восточный

Тюменские дольщики могут задать свои вопросы прокурору

Происшествия, 09:02 06 сентября 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Горячая линия для приема сообщений о нарушениях прав участников долевого строительства открыта в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

Городская прокуратура проверит исполнение законодательства в сфере соблюдения прав участников долевого строительства многоквартирных домов и объектов недвижимости, также обеспечение законности в области капитального ремонта жилищного фонда.

С 11 по 13 сентября будут работать телефоны горячей линии: 8 (3452) 56-89-53 и 56-89-54 (добавочные: 119, 120, 121). Звонки будут принимать с 10 до 16 часов.

Вся информация будет проверена, при наличии оснований приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# горячая линия , дольщики , прокуратура

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:02 06.09.2018Тюменские дольщики могут задать свои вопросы прокурору
18:31 05.09.2018В Нижневартовске неизвестные подожгли дом руководителя Росрыболовства
17:38 05.09.2018Житель Надыма изнасиловал двухлетнюю девочку
16:38 05.09.2018Пострадавшие при столкновении автобуса и самосвала в Тюмени отказались от госпитализации