Тюменские дольщики могут задать свои вопросы прокурору

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Горячая линия для приема сообщений о нарушениях прав участников долевого строительства открыта в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

Городская прокуратура проверит исполнение законодательства в сфере соблюдения прав участников долевого строительства многоквартирных домов и объектов недвижимости, также обеспечение законности в области капитального ремонта жилищного фонда.

С 11 по 13 сентября будут работать телефоны горячей линии: 8 (3452) 56-89-53 и 56-89-54 (добавочные: 119, 120, 121). Звонки будут принимать с 10 до 16 часов.

Вся информация будет проверена, при наличии оснований приняты необходимые меры прокурорского реагирования.