Стартовал прием заявок на Международный грантовый конкурс "Православная инициатива"

| Фото: https://newpravkonkurs.ru | Фото: https://newpravkonkurs.ru

Прием заявок для участия в Международном открытом грантовом конкурсе "Православная инициатива 2018-2019" стартовал с 1 сентября, сообщают организаторы.

Заявки принимают на сайте. Он завершится в 18 часов (мск) 23 октября. Победители будут объявлены не позднее 1 марта 2019 года. В рамках конкурса рассматривают заявки по направлениям: "Образование и воспитание", "Социальное служение", "Культура" и "Информационная деятельность".

В рамках направления "Социальное служение" сохраняется специальная номинация "Приюты для беременных". Сумма грантовой поддержки в рамках номинации может достигать миллиона рублей. Средства гранта могут быть направлены только на создание нового центра помощи и поддержку первого года его функционирования.

В рамках конкурса для каждого проектного направления сохраняется специальная номинация "Малые города и села" с суммой грантовой поддержки до 300 тыс. рублей. Номинация "Малые города и села" направлена на поддержку инициатив заявителей из малых городов и сел, а также заявителей, независимо от места их регистрации, если предоставленные ими проекты планируется реализовать в малых городах и селах. Заявки в данной номинации проходят экспертизу в особом порядке.

В Конкурсе предусмотрены три типа проектов — локальные проекты, сетевые проекты и инфраструктурные/системообразующие проекты.

Локальные проекты реализуются одной организацией в одном или нескольких субъектах Российской Федерации. Победители могут рассчитывать на грантовую поддержку в объеме 600 тыс. рублей. Сетевые проекты реализуются не менее чем в двух субъектах Российской Федерации двумя и более организациями. Размер запрашиваемого гранта не может превышать 1 миллиона рублей.

Проведение конкурса, в том числе техническое обеспечение конкурсных процедур, организация экспертизы поступивших заявок, финансирование победителей, получение и проверка отчетности, возложено на Фонд поддержки гуманитарных и просветительских инициатив "Соработничество".