Создан крупнейший в мире арт-проект в Арктике

| Фото: Компания О3 | Фото: Компания О3

Компания ОЗ завершила работы по нанесению мурала на резервуар хранения сжиженного природного газа (СПГ) №4 на проекте Ямал СПГ. Площадь окраски составила 10 тыс. 500 кв. метров, сообщает пресс- служба компании.

Данный мурал стал крупнейшим в мире, реализованным в условиях Арктики. Работы были завершены в рекордно короткие сроки – за 4 недели. За это время был осуществлен комплекс работ, включающий гидроструйную очистку бетонной поверхности, нанесение грунтовочного слоя, нанесение разметки и собственно мурала.

Реализации этого амбициозного проекта предшествовала длинная предыстория. В 2016 году Компания О3 выступила с инициативой создания арт-объекта – художественной росписи на четырех резервуарах Ямал СПГ. Емкость каждого резервуара составляет 160 тыс. куб. метров, высота 43,1 м, а диаметр 82,2 м. В результате обсуждения идеи компания Ямал СПГ приняла решение о проведении международного конкурса эскизов на художественное оформление бетонных резервуаров.

Победителем конкурса стала россиянка – Таисия Спирина из креативного агентства Streetart. Автор работы предложила раскрасить резервуары под банки со сгущенкой: "Что такое сжиженный газ, как не сгущенка из газа?".

Компания О3 произвела нанесение мурала на резервуар №4, ведутся работы по окраске резервуара №3, художественное оформление остальных резервуаров будет осуществлено в 2019 году.