Накопленная добыча нефти на Уватском проекте превысила девяносто миллионов тонн нефти

| Фото: управление информационной политики ПАО «НК «Роснефть» | Фото: управление информационной политики ПАО «НК «Роснефть»

90-милионную тонну нефти с начала освоения Уватского проекта добыло дочернее общество НК "Роснефть" ООО "РН-Уватнефтегаз". В настоящее время более 700 скважин обеспечивают среднесуточную добычу более 27 тыс. тонн нефти в сутки.

Как сообщает управление информационной политики ПАО "НК "Роснефть", на месторождениях Уватского проекта применяются передовые технологии нефтедобычи - конвейерное бурение, операции гидроразрыва пласта и другие методы. С начала текущего года введено в эксплуатацию 54 новых нефтяных скважины, проходка в эксплуатационном бурении составила более 255 тыс. метров.

Особенность Уватской нефтяной провинции – наличие большого количества мелких разрозненных месторождений нефти и практически полная автономия от централизованной инженерной инфраструктуры - дорог, электроснабжения.

Весной 2007 года на Восточном Увате была пробурена первая эксплуатационная скважина, а в 2008 году построен магистральный нефтепровод протяженностью 264 км от Усть-Тегусского месторождения до нефтеперекачивающей станции Кальчинского месторождения и первая очередь центрального пункта сбора нефти. Ввод этих объектов в эксплуатацию позволил в феврале 2009 года вовлечь в промышленную разработку Урненское и Усть-Тегусское месторождения, которые являются опорными для дальнейшего развития Уватского проекта.

ООО "РН-Уватнефтегаз" реализует комплекс мероприятий по расширению инфраструктуры Уватского проекта. На текущий момент проект разрабатывается из четырех хабов - крупнейших центров освоения, соединенных друг с другом единой системой трубопроводов и зимних дорог. Наиболее перспективными являются Протозановский и Тямкинский хабы – для их разработки наращивается количество буровых станков. В августе текущего года в промышленную эксплуатацию было запущено Тальцийское месторождение с извлекаемыми запасами 11,7 млн тонн нефти.