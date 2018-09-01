Юных рукодельниц ждут в творческой мастерской

| Фото: ДТиС "Пионер" | Фото: ДТиС "Пионер"

Творческая мастерская "Волшебная иголочка" в Тюмени объявила о начале набора желающих обучиться навыкам ручного шитья. Занятия будут проходить в Центре науки, экологии техники (проезд Геологоразведчиков, 6а), сообщили во Дворце творчества и спорта "Пионер".

В группы набирают детей старше 8 лет. На выбор предоставляется 9 образовательных программ по освоению ручного шитья в зависимости от возраста и уровня подготовки.

Ребята научатся работать с тканью, получат знания цветовой гармонии, познакомятся с историей шитья, а также смогут создать свою неповторимую вещь, которая будет радовать глаз. Занятия проходят дважды в неделю.

Запись по телефону 68-85-76 доб. 81.