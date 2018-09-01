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Одиннадцать тонн каши съели тюменцы на гастрономическом фестивале

Общество, 18:00 10 сентября 2018

velikij-post.ru

Почти 200 площадок гастрономического фестиваля, продуктовой ярмарки и полевой кухни работали на фестивале "Тюменская осень".

Как сообщают организаторы, 60 местных предприятий торговли и общественного питания стали участниками фестиваля. В течение дня они реализовали почти 2 тонны хлебобулочных и кулинарных изделий, 500 кг кондитерских изделий, 250 кг шашлыка, 3 тысячи литров напитков.

80 тысяч порций раздали тюменцам на полевых кухнях. Общий вес каши, которую съели горожане в течение дня, составил более 11 тонн.

В течение дня горожане смогли открыть для себя новые блюда, познакомиться с передовыми технологиями приготовления пищи и просто получить удовольствие от вкусной еды.

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# гастрономический фестиваль , полевая кухня , фестиваль Тюменская осень

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