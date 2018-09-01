Тюменцы победили в европейском конкурсе по безопасности дорожного движения

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Команда Тюменской области победила в Европейском образовательном конкурсе по обучению детей правилам дорожного движения. Мероприятие, в котором участвовали 24 команды из России и стран Европы, прошло в Венгрии, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Второе место поделили команда Латвии и Всероссийского общества автомобилистов, которое представляли школьники из Татарстана. Третье место у представителей Сербии.

В состав тюменской команды вошли воспитанники Дома детского творчества села Аромашево. Ребята представляли Россию под эгидой Российской Автомобильной Федерации. Ранее школьники побеждали на областном и всероссийском конкурсах "Безопасное колесо".

Команда Тюменской области является постоянным призером всероссийских конкурсов, дважды тюменские школьники становились бронзовыми призерами Европейского конкурса: в 2014 году - в Норвегии и в 2017 - в Албании. При этом каждый год команду представляют новые ребята.