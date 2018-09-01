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Тюменцы победили в европейском конкурсе по безопасности дорожного движения

Общество, 18:10 10 сентября 2018

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Команда Тюменской области победила в Европейском образовательном конкурсе по обучению детей правилам дорожного движения. Мероприятие, в котором участвовали 24 команды из России и стран Европы, прошло в Венгрии, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Второе место поделили команда Латвии и Всероссийского общества автомобилистов, которое представляли школьники из Татарстана. Третье место у представителей Сербии.

В состав тюменской команды вошли воспитанники Дома детского творчества села Аромашево. Ребята представляли Россию под эгидой Российской Автомобильной Федерации. Ранее школьники побеждали на областном и всероссийском конкурсах "Безопасное колесо".

Команда Тюменской области является постоянным призером всероссийских конкурсов, дважды тюменские школьники становились бронзовыми призерами Европейского конкурса: в 2014 году - в Норвегии и в 2017 - в Албании. При этом каждый год команду представляют новые ребята.

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# ГИБДД Тюменской области , дорожная безопасность , конкурс

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