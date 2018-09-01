Юные тюменцы нарисуют "Добрую осень"

| Фото: huffingtonpost.com | Фото: huffingtonpost.com

"Добрая осень" стала темой сентябрьского этапа конкурса рисунков, который проходит на портале "Тюмень – наш дом", сообщает администрация города. Работы принимают до 15 сентября.

Участвовать в конкурсе могут дети и подростки в возрасте до 17 лет. Работы должны быть выполнены в любом художественном стиле (акварель, графика и т.д.). Обязательное условие – выполнение на бумаге. Работы на стекле, глине, ткани, пластике, дереве и иных материалах не принимаются.

После окончания срока приема работ будет объявлено закрытое голосование, которое продлится в течение семи календарных дней.