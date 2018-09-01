Ямальцам предлагают выбрать востребованные авианаправления

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Опрос населения о востребованных авианаправлениях проводит департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямала, сообщает правительство округа.

У ямальцев осталось две недели, чтобы выразить свое мнение. 25 сентября начнется работа по анализу полученной информации и проработка вопросов по открытию новых авиарейсов.

"Мы впервые проводим такой опрос жителей городов и поселков. За короткое время получены отклики от большого количества людей. В ближайшее время мы проанализируем ответы и проработаем открытие новых рейсов – именно тех, которые нужны жителям", - отметил заместитель директора департамента Денис Редькин.

Принять участие в опросе может любой житель автономного округа. Опрос размещен в разделе "События" на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

В 2018 году на Ямале расширился перечень социально значимых направлений, которые субсидируются из бюджета округа. Сейчас правительством ЯНАО поддерживается 22 регулярных межмуниципальных и восемь межрегиональных маршрутов. На территории округа работают 10 аэропортов. Из них семь принимают и отправляют пассажиров, грузы и почту внутри округа и за его пределы. Ведомственные аэропорты Бованенково, Сабетта и Ямбург обеспечивают грузовые и вахтовые перевозки.