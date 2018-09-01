Тюменцы задолжали по алиментам около шестисот миллионов рублей

| Фото: fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

Около 600 млн рублей задолжали тюменские неплательщики алиментов своим детям. При этом у кого-то сумма долга не превышает трех тысяч рублей, а у кого-то уже перевалила за миллион. Среди должников не только мужчины, но и женщины.

Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщила заместитель руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области Елена Лоскутова.

В работе у судебных приставов находятся около 7 тыс. 700 исполнительных документов по взыскании задолженности по алиментам в пользу несовершеннолетних детей, рассказала она.

"Типичный портрет задолжника по алиментам в Тюменской области – это мужчина 30-40 лет, имеющий постоянную работу, - отметила заместитель руководителя управления Федеральной службы. – Из всего числа должников около 6 тысяч человек – мужчины, а остальные – женщины. Как правило, большинство матерей-должниц не работают, ведут асоциальный образ жизни и лишены родительских прав. У работающих мужчин алименты либо задолженность по ним удерживается из заработка".

По словам Елены Лоскутовой, к злостным неплательщикам применяются различные меры – от ареста имущества и ограничения в праве выезда за рубеж до административной и даже уголовной ответственности. Некоторых "беглецов" приходится объявлять в розыск и искать в других регионах страны.

Вопросы, связанные с выплатами на содержание детей, занимают второе место среди обращений, направляемых к уполномоченному по правам ребенка в Тюменской области. Как отметил региональный детский омбудсмен Андрей Степанов, во всех этих случаях нет и двух похожих: "Кто-то не платит годами, а кто-то потерял работу и не может платить несколько месяцев, все ситуации индивидуальны. И чтобы не возникло впечатления, что грешат этим только мужчины, уточню, что есть и женщины, ведущие себя подобным образом".

По словам Андрея Степанова, вопросы по имущественному содержанию детей бывают не только запутанными, но и крайне эмоциональны, споры тянутся годами.

"Когда родители жалуются друг на друга, что кто-то из них нарушает права ребенка, я говорю им о том, что вы уже нарушили его права, принимая решение о разводе. Его право на семью, гарантированное всемирной декларацией прав ребенка, лишаете его общения с близкими родственниками и тому подобное", - отметил региональный детский омбудсмен.

Николай Ступников