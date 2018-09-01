Ямальцы поделились своим видением здорового образа жизни

| Архивное фото. Пресс-служба администрация Тюмени | Архивное фото. Пресс-служба администрация Тюмени

140 фоторабот поступило от участников окружной акции "Я за здоровый образ жизни! А ты?", которая завершилась на Ямале. Акция, организаторами которой выступили молодые специалисты Ямальского СПИД-центра и волонтеры, была призвана привлечь внимание ямальцев к проблемам сохранения и укрепления здоровья, пишет ИА "Север-Пресс".

Конкурсанты публиковали фотографии в группе "Ямальский СПИД-центр" в соцсети "ВКонтакте" с небольшими комментариями. Участниками стали жители не только городов Ямала, но и Тюмени, Челябинска, Краснодара и других.

Участники конкурса поделились своим видением здорового образа жизни. Наибольшее количество "лайков" среди участников группы набрали 10 человек. Они получат небольшой сувенир от центра и благодарственные письма.