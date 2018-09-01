Крупный рогатый скот региона привьют против сибирской язвы

| Фото: www.phototyumen.ru | Фото: www.phototyumen.ru

Ежегодные осенние ветеринарно-профилактические мероприятия начались в личных подсобных хозяйствах населения Тюменской области, сообщает департамент АПК Тюменской области.

Специалистам предстоит обследовать крупный рогатый скот на ряд заболеваний, например лейкоз и бруцеллез. Они также провакцинируют животных против сибирской язвы и эмкара и провести обработку против подкожного овода. Cвиньям проведут иммунизацию против классической чумы. Лошадей исследуют на инфекционную анемию, САП, случную болезнь. На животноводческих предприятиях и в племенных хозяйствах подобные мероприятия проводятся регулярно, вне зависимости от времени года.

Специалисты отмечают, что профилактические мероприятия позволяют защитить животных от возникновения инфекционных заболеваний и гибели. Поэтому очень важно, чтобы при проведении ветеринарных обработок было охвачено все поголовье. Проведение мероприятий обеспечивает эпизоотическое благополучие не только территории, где находятся животные, но и всей области в целом.

В первом полугодии 2018 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах населения - больше 111 тыс. голов, в том числе коров — около 43 тыс. Также тюменцы содержат свыше 78 тыс. голов свиней, почти 147 тыс. голов коз и овец и около 730 тыс. голов птицы.