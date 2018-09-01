Земледельцы Вагайского района перевыполнили суточную норму по уборке урожая
Земледельцы Вагайского района перевыполнили суточную норму на уборке яровых культур. При норме 0,3 тыс. га они обмолотили 0,4 тыс. га, сообщает областной департамент АПК.
Справились с суточным заданием предприятия Нижнетавдинского и Тобольского районов - 0,9 и 0,3 тысяч га соответственно.
В лидерах по уборке по-прежнему находятся хозяйства Упоровского района, где на 14 сентября уже убрано 32,1 тыс. га из 51,5 тыс, или 62 %. Валовый сбор составил 91,1 тыс. тонн, урожайность - 28 ц/га.
Передовые позиции удерживают Тюменский район где обмолочено 7,4 тыс. га зерновых, что составило 53 % посевной площади, Ярковский район и Заводоуковский городской округ, где убрано 48 и 46 % посевных площадей соответственно.
В целом по области на 14 сентября обмолочено 32,6 % зерновых и зернобобовых культур. Валовой сбор составил 522,6 тыс. тонн.
Борис Олейник