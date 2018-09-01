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Земледельцы Вагайского района перевыполнили суточную норму по уборке урожая

Экономика, 12:31 14 сентября 2018

mcx.ru/ | Фото: mcx.ru/

Земледельцы Вагайского района перевыполнили суточную норму на уборке яровых культур. При норме 0,3 тыс. га они обмолотили 0,4 тыс. га, сообщает областной департамент АПК.

Справились с суточным заданием предприятия Нижнетавдинского и Тобольского районов - 0,9 и 0,3 тысяч га соответственно.

В лидерах по уборке по-прежнему находятся хозяйства Упоровского района, где на 14 сентября уже убрано 32,1 тыс. га из 51,5 тыс, или 62 %. Валовый сбор составил 91,1 тыс. тонн, урожайность - 28 ц/га.

Передовые позиции удерживают Тюменский район где обмолочено 7,4 тыс. га зерновых, что составило 53 % посевной площади, Ярковский район и Заводоуковский городской округ, где убрано 48 и 46 % посевных площадей соответственно.

В целом по области на 14 сентября обмолочено 32,6 % зерновых и зернобобовых культур. Валовой сбор составил 522,6 тыс. тонн.

Борис Олейник

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# Вагайский район , суточная норма , уборка урожая

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