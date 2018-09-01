Два студента из Нигерии стали народными экспертами конкурса "Тюменская марка"

| фото организаторов конкурса "Тюменская марка" | фото организаторов конкурса "Тюменская марка"

Два жителя Нигерии, которые проходят обучение в Тюмени, пожелали стать народными экспертами конкурса "Тюменская марка". Они зарегистрировались на сайте конкурса во время приема заявок от населения, сообщают организаторы.

Аспирант факультета экономики тюменского университета Джон Чикелу отмечает, что о конкурсе им рассказали друзья и пригласили подать заявки. Теперь два зарубежных гостя ждут решения организаторов, ведь из 551 поданной заявки отберут только 240. Отбор произойдет генератором случайных чисел 21 сентября.

"Мы знаем, что народные эксперты будут выезжать на предприятия и оценивать производства. Очень интересно увидеть процесс выпуска качественных тюменских товаров своими глазами. По итогам народного голосования только лучшие смогут стать победителями", - подчеркнул студент факультета менеджмента университета Роберт Чижиоке.

Народные эксперты с 27 сентября по 19 октября в составе народного жюри посетят предприятия участников конкурса "Тюменская марка" и выберут лучших.

Из 106 претендентов на участие в конкурсе будут отобраны 100, которые получат право бесплатного участия в выставке "Тюменская марка".

Масштабная выставка состоится в спорткомплексе "Центральный" 26-27 октября.