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Программа "Музей-школе" запущена в Тюменской области

Общество, 09:31 17 сентября 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Для общеобразовательных учреждений Тюмени и области разработана культурно-просветительская и досуговая программа "Музей – школе" на 2018-2019 учебный год, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Программа представлена в современных формах: детективные квесты, ландшафтные экскурсии, игровые программы, интерактивные автобусные экскурсии, лекции-диалоги. В нее включены проекты, посвященные тематике текущего и будущего года, объявленной Президентом РФ: "Хорошие люди" (Год добровольца и волонтера 2018), "ЗА Занавесом" (Год театра 2019). Школьник может выбрать любой интересный и увлекательный маршрут, или принять участие в творческих конкурсах в рамках проекта "Изображая историю".

Новый проект – акция "Марафон школьных музеев" приглашает все музеи школ Тюмени и Тюменского района на современную высокотехнологичную площадку Музейного комплекса им. И. Я. Словцова организовать свои экспозиции, где будут представлены артефакты, собранные кропотливым трудом учителей и их учеников. Кроме того, акция предполагает участие в конкурсе "Золотая пятерка" и стать самой активной школой 2018-2019 учебного года.

Скачать программу "Музей — школе" на 2018—2019 учебный год можно по ссылке.

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# музей , программа , Тюменское музейно-просветительское объединение , школы

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