На Ямале капитально ремонтируют больницы и поликлиники

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 10 объектах государственной собственности завершили работы ямальские строители с начала 2018 года. На ремонт акушерского корпуса, роддома, больницы и других зданий из окружного бюджета было выделено более 130 млн рублей.

Как сообщает администрация округа, большая часть ремонтов затронула медицинские учреждения, остальная часть приходится на сферу профессионального образования, социальной политики, культуры, спорта, национальной экономики и безопасности.

Так, в акушерском корпусе в Новом Уренгое смонтировали новые системы вентиляции, пожарной сигнализации, видеонаблюдения, поменяли плитку. В родильном доме в Надыме обновили стеновые панели. В больнице поселка Пангоды – инженерию и освещение, а в участковой больнице села Самбург укрепили фундамент и стены.

До конца 2018 года строители планируют завершить капремонт еще на 20 объектах. В том числе, в поликлинике по улице Железнодорожная в Новом Уренгое, здании центра социальной защиты населения "Добрый свет" в Надыме, двух учебных корпусах профессионального колледжа в Тарко-Сале и ряд объектов в геологическом памятнике природы "Харбейский".

Всего в этом году в стадии капитального ремонта находится 81 объект госсобственности. На это из окружного бюджета выделено 622 млн рублей.