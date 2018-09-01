Знания, связи и ресурсы - девиз тюменского СУПа-2018

| Фото: "ОПОРА России" | Фото: "ОПОРА России"

Знания, связи и ресурсы - под таким девизом пройдет Международный форум Слет успешных предпринимателей-2018 в Тюмени 14-16 сентября.

Об этом заявили организаторы форума на пресс-конференции в Тюменском региональном отделении "ОПОРА РОССИИ".

Участников ждет насыщенная программа: шесть тематических площадок, выступления известных российских и зарубежных предпринимателей, бизнес-игра "Завод", менторская гостиная и многое другое.

"Знания, связи и ресурсы ― это именно то, что сегодня необходимо каждому предпринимателю для роста и развития бизнеса, ― объяснил председатель комитета по молодежному предпринимательству "ОПОРА РОССИИ" Артем Андросов. ― Причем есть реальные случаи, когда знакомство на форуме обернулось в выгодное сотрудничество. К примеру, в 2015 году участником форума был владелец сети ресторанов "Суши Мастер" Алексей Павлов, а волонтером был Лев Абдуллин. Это взаимовыгодное сотрудничество привело к тому, что теперь у "Суши Мастера" есть 139 ресторанов в семи странах мира, Лев Абдуллин стал гендиректором, а Алексей Павлов приедет к нам на форум в качестве спикера в этом году. Так знакомство двух людей на форуме СУП повлияло на их судьбу, а практика проведения подобных мероприятий стала передовой в стране".

Организаторы отметили, что в этом году на форум приедут представители из пяти стран мира: Китая, Швейцарии, Финляндии, Азербайджана и Армении.

"СУП ― это наше итоговое мероприятие, мы готовимся к нему весь год. В этот раз мы ожидаем более 50 спикеров и уже около 1500 участников. На сегодня у нас есть больше 1200 регистраций. Общими усилиями мы каждый год создаем условия для того, чтобы развивалось предпринимательство в Тюменской области и в России в целом", ― прокомментировал исполнительный директор ТРО "ОПОРА РОССИИ", руководитель форума "СУП-2018" Наиль Хакимов.

Отметим, СУП-2018 пройдет в загородном центре "Олимпийская ребячка" с 14 по 16 сентября. Участниками форума станут начинающие и уже действующие предприниматели из 40 регионов России и 10 стран СНГ.

"Самый длинный путь проделает участник из Магадана: сначала он приедет в Москву, а из Москвы уже полетит в Тюмень. Кроме того, вчера мы узнали, что у одного из участников "Ярмарки инвестиций", который прошел на очную защиту, 15 сентября будет свадьба. Получается, сразу после регистрации брака он приедет на форум, чтобы защитить свой проект перед инвесторами. Для нас это реальные показатели значимости и важности нашего форума", ― поделился Артем Андросов.

Также организаторы отметили, что СУП-2018 ― это шанс для каждого участника "прокачать" свои предпринимательские знания и навыки и приобрести полезные связи в бизнес-сообществе.

"Самое главное для нас, что СУП ― это не просто интересное мероприятие для начинающих предпринимателей. Это ключевое мероприятие в Российской Федерации по развитию предпринимательства. Подчеркну: не по поддержке, а по развитию. Потому что очень важно дать молодым предпринимателям толчок именно для масштабирования и роста своего дела", ― сказал в заключение вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" Эдуард Омаров.

Кроме того, в рамках СУПа-2018 проходит конкурс "Молодой предприниматель России". Ежегодно в нем принимают участие предприниматели более чем из 40 регионов РФ. Подать заявку на участие в конкурсе можно по ссылке