Тюменцу грозит штраф за установку незаконного игрового аппарата

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, обвиняемого в организации незаконной игорной деятельности, осудят в Тюмени, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

Уголовное дело возбуждено по итогам проверки, организованной по сообщению, поступившему в интернет-приемную следственного управления. Подозреваемый арендовал торговую площадь в одном из магазинов на ул. Энергетиков. Здесь он разместил электронный терминал с азартными играми. Спустя месяц незаконная деятельность была пресечена сотрудниками полиции.

Вину подозреваемый признал полностью, активно сотрудничал со следствием и загладил причиненный вред. Следователь обратился в суд с ходатайством о назначении мужчине судебного штрафа.