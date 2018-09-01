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Тюменцу грозит штраф за установку незаконного игрового аппарата

Происшествия, 10:26 17 сентября 2018

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, обвиняемого в организации незаконной игорной деятельности, осудят в Тюмени, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

Уголовное дело возбуждено по итогам проверки, организованной по сообщению, поступившему в интернет-приемную следственного управления. Подозреваемый арендовал торговую площадь в одном из магазинов на ул. Энергетиков. Здесь он разместил электронный терминал с азартными играми. Спустя месяц незаконная деятельность была пресечена сотрудниками полиции.

Вину подозреваемый признал полностью, активно сотрудничал со следствием и загладил причиненный вред. Следователь обратился в суд с ходатайством о назначении мужчине судебного штрафа.

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# азартные игры , магазин

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