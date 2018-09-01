В Тюмени продолжается ремонт и строительство тротуаров

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 700 км тротуаров насчитывается в Тюмени, потребность в ремонте существующих и обустройстве новых пешеходных зон составляет около 53 км.

Об этом сообщил председатель комитета текущего содержания улично-дорожной сети департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Алексей Васенин.

"За период 2016-2017 годов было обустроено 30 километров тротуаров, - сообщил Алексей Васенин. - Работы выполняются в рамках муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортной сети Тюмени на 2012-2020 годы. В планах на текущий год - 15 километров, на сегодняшний день эти работы выполнены примерно на 80 процентов, это 40 объектов".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Один из таких объектов - около 500 метров - нового тротуара в районе СНТ "Трудовик" на ул. Тимофея Чаркова. "Здесь тротуар получился в полтора метра шириной, - отметил Алексей Васенин. - Работа осложнялась тем, что само дачное сообщество находится гораздо ниже уровня дороги, необходимо было учитывать момент водоотведения".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Еще одна сложность, с которой пришлось столкнуться проектировщикам на данном участке, - обустройство спусков к каждому двору.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Объекты из общего перечня запланированных объектов выбираются с учетом ранжирования, - уточнил председатель комитета текущего содержания улично-дорожной сети. - Основными критериями является обеспечение подхода к социально значимым объектам и безопасность движения пешеходов вдоль дорог".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Николай Ступников