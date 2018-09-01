Турнир по грэпплингу пройдет в Тюмени

| Фото: Всероссийская федерация по грэпплингу во Вконтакте | Фото: Всероссийская федерация по грэпплингу во Вконтакте

Чемпионат и первенство Тюмени по спортивной борьбе в дисциплине "грэпплинг", посвященный Дню российской гвардии, пройдет в спортивном комплексе гимназии № 16 (ул. Парфенова, 19) 21-23 сентября, сообщают организаторы.

Участниками соревнований станут мальчишки и девчонки 12-13 лет, юноши и девушки 14-15 лет, 16-17 лет, юниоры 18-19 лет, мужчины и женщины от 20 лет и старше. Для каждой возрастной группы определены весовые категории в соответствии с правилами UWW.

Кроме групп спортсменов, указанных в положении, в турнире могут принять участие дети 6-7 лет весом от 18 до 38+ кг, мальчики и девочки 8-9 лет весовой категории от 21 до 38+ кг, дети 10-11 лет весом от 27 до 46+ кг.

С правилами грэпплинга можно ознакомиться на сайте Всероссийской федерации грэпплинга.