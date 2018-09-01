Тротуар на Мориса Тореза ремонтируют с учетом потребностей маломобильных групп населения
Ремонт 620 метров тротуара на ул. Мориса Тореза в Тюмени проходит с адаптацией бордюров для маломобильных групп населения. Заменяются смотровые колодцы коммуникаций, ремонтируется ограждение.
Об этом при осмотре места работ сообщил председатель комитета текущего содержания улично-дорожной сети департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Алексей Васенин.
"Также будут отремонтированы газоны с понижением их на пять сантиметров относительно уровня тротуара, - рассказал Алексей Васенин. - От улицы Герцена до Республики работы в настоящее время уже выполнены примерно на 70 процентов".
По его словам, необходимость в ремонте этого участка назрела уже давно - тротуар был построен много лет назад, из-за различных коммуникаций, проложенных под землей, асфальт стал проваливаться.
По муниципальному контракту сроки окончания работ назначены на 15 октября. Однако Алексей Васенин уверен, что объект будет сдан уже через две недели.
Добавим, что работы выполняются в рамках муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортной сети Тюмени на 2012-2020 годы", потребность в ремонте существующих и обустройстве новых пешеходных зон составляет в областном центре около 53 км.
Николай Ступников