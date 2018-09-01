Тротуар на Мориса Тореза ремонтируют с учетом потребностей маломобильных групп населения

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ремонт 620 метров тротуара на ул. Мориса Тореза в Тюмени проходит с адаптацией бордюров для маломобильных групп населения. Заменяются смотровые колодцы коммуникаций, ремонтируется ограждение.

Об этом при осмотре места работ сообщил председатель комитета текущего содержания улично-дорожной сети департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Алексей Васенин.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Также будут отремонтированы газоны с понижением их на пять сантиметров относительно уровня тротуара, - рассказал Алексей Васенин. - От улицы Герцена до Республики работы в настоящее время уже выполнены примерно на 70 процентов".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По его словам, необходимость в ремонте этого участка назрела уже давно - тротуар был построен много лет назад, из-за различных коммуникаций, проложенных под землей, асфальт стал проваливаться.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По муниципальному контракту сроки окончания работ назначены на 15 октября. Однако Алексей Васенин уверен, что объект будет сдан уже через две недели.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Добавим, что работы выполняются в рамках муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортной сети Тюмени на 2012-2020 годы", потребность в ремонте существующих и обустройстве новых пешеходных зон составляет в областном центре около 53 км.

Николай Ступников