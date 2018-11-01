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Аэропорт Рощино готов принимать двухэтажные лайнеры

Общество, 17:01 18 ноября 2018

airinfo.org | Фото: airinfo.org

Международный аэропорт Рощино готов к приему двухпалубного широкофюзеляжного самолета типа Boeing 747-400 и его модификаций. В свидетельство о государственной регистрации аэродрома внесена запись о пригодности его к эксплуатации этих воздушных судов, сообщили в Рощино.

"Разрешение на прием и выпуск как пассажирских, так и грузовых воздушных судов типа Boeing-747-400 дает возможность строить серьезные планы на будущее и открывает широкие перспективы развития аэропорта как крупного грузового логистического центра и влияет на дальнейшее развитие маршрутной сети Международного аэропорта" - отметил генеральный директор аэропорта Игорь Лужбин.

Boeing 747-400 – дальнемагистральный широкофюзеляжный четырехдвигательный реактивный авиалайнер. Самая распространенная модификация Boeing 747. Основным отличием от других моделей 747 являются законцовки крыла. В зависимости от модификации самолет может перевозить до 624 пассажиров и иметь дальность до 14 тыс. 200 км.

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# авиаперевозки , рощино

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