Сотрудники следкома и прокуратуры приведут прием граждан в Тюмени

| Фото: tyumen.sledcom.ru/ | Фото: tyumen.sledcom.ru/

Руководитель следственного отдела по Калининскому округу СКР по Тюменской области Сергей Перескоков и прокурор Калининского АО Тюмени Денис Губскин проведут личный прием граждан города по адресу: Тюмень, ул. Луначарского, 57 21 ноября с 17 до 20 часов, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

Гражданам, желающим прийти на личный прием, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а в случае представительства интереса иных граждан - документ, удостоверяющий такие полномочия; заявление, в котором изложено существо вопроса, подлежащего разрешению.

Личный прием осуществляется по предварительной записи.

Записаться на личный прием можно по телефону 42-11-06 либо ставить контактную информацию можно на сайте в разделе "Интернет-приемная" tyumen.sledcom.ru.