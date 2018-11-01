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Сотрудники следкома и прокуратуры приведут прием граждан в Тюмени

Общество, 08:07 21 ноября 2018

tyumen.sledcom.ru/ | Фото: tyumen.sledcom.ru/

Руководитель следственного отдела по Калининскому округу СКР по Тюменской области Сергей Перескоков и прокурор Калининского АО Тюмени Денис Губскин проведут личный прием граждан города по адресу: Тюмень, ул. Луначарского, 57 21 ноября с 17 до 20 часов, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

Гражданам, желающим прийти на личный прием, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а в случае представительства интереса иных граждан - документ, удостоверяющий такие полномочия; заявление, в котором изложено существо вопроса, подлежащего разрешению.

Личный прием осуществляется по предварительной записи.

Записаться на личный прием можно по телефону 42-11-06 либо ставить контактную информацию можно на сайте в разделе "Интернет-приемная" tyumen.sledcom.ru.

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# прием граждан , прокуратура , СУ СК РФ по Тюменской области

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