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Тюменская торгово-промышленная палата запускает проект "Бизнес - барометр коррупции"

Общество, 12:26 20 ноября 2018

Тюменская торгово-промышленная палата | Фото: Тюменская торгово-промышленная палата

Бизнес Тюменской области участвует в специальном проекте Торгово-промышленной палаты "Бизнес-барометр коррупции", сообщает пресс-служба ТПП.

Это пятый этап независимого исследования призван замерить антикоррупционные настроения и оценить антикоррупционную политику в стране. В первых четырех этапах приняли участие около 60 тыс. предпринимателей из 85 регионов страны.

"Все мы понимаем, что карательными мерами устранить коррупцию невозможно. Анонимный опрос предпринимателей, который проводится в рамках нашего спецпроекта, позволяет выявить болевые точки. Именно воздействуя на них можно добиться весомых положительных результатов. Мы предлагаем бизнес-сообществу объединиться в борьбе с коррупцией в нашем проекте", - отметил президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин.

Он подчеркнул, что именно Торгово-промышленная палата стала одним из инициаторов принятия Антикоррупционной хартии российского бизнеса. Ее приняли практически все члены ТПП Тюменской области, и взяли на себя добровольное обязательство работать честно и прозрачно.

Отметим, проведение исследования "Бизнес-барометр коррупции" закреплено в Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного указом президента РФ от 29.06.2018 №378.

Каждое высказанное мнение предпринимателя важно для получения объективной информации о проводимой работе по противодействию коррупции в регионе. Управление президента РФ по вопросам коррупции будет информировано о полученных результатах для внесения изменений в региональные антикоррупционные программы.

Анонимное анкетирование можно пройти по ссылке до 26 ноября.

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# анкетирование , бизнес , Тюменская торгово-промышленная палата

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