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На Ямале в память о царской семье пройдет крестный ход

Общество, 09:27 21 ноября 2018

sever-press.ru | Фото: sever-press.ru

Крестный ход с иконой, написанной в память о расстреле царской семьи, пройдет на Ямале с 23 по 26 ноября, сообщает ИА "Север-пресс".

Во время Крестного хода будут совершаться богослужения, литургии, молебны. Верующие смогут приложиться к святыне, получить в дар небольшие иконы. По окончании Крестного хода икону передадут в храм Святителя Николая Чудотворца в Надыме.

В окружном Центре национальных культур 26 ноября в 18 часов 30 минут пройдет литературно-поэтический вечер "Государев венец", где выступит отец Артемий Владимиров. Он познакомит салехардцев со страницами жизни святых царственных мучеников. Это и рассказы о семейной жизни, и о воспитании детей, и о внутреннем благочестии всех членов семьи Николая II.

Отметим, памятные богослужения и мероприятия уже прошли в Тобольске, Екатеринбурге, Москве.

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# икона , крестный ход , царская семья

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