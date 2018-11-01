Региональные программы "Умный город" будут разработаны по федеральной методике

| Фото: www.minstroyrf.ru | Фото: www.minstroyrf.ru

Региональные программы проекта "Умный город" будут разработаны в соответствии с рекомендациями Минстроя, сообщает ведомство.

Методические рекомендации основаны на лучших международных практиках и содержат пояснения о том, как структурировать региональные и городские проекты по цифровизации городской инфраструктуры. Кроме того, рекомендации содержат наборы технологических механизмов по отраслям, которые позволяют сделать процесс внедрения смарт-разработок в городскую жизнь эффективным.

"Субъектами должны быть разработаны и направлены в Минстрой России региональные программы, что позволит обеспечить единство подхода при реализации проекта на всей территории страны. Так как проект "Умный город" - новый не только для России, но и для всего мира, мы оказываем регионам всю необходимую методическую и организационную поддержку", - отметил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис.

Для оказания практической поддержки муниципальным образованиям в процессе цифровизации городской инфраструктуры в рамках проекта "Умный город" разработан открытый портал смарт-решений и технологий "Банк решений умного города". На нем размещено более 100 решений, реализованных в 220 городах страны, которые позволяют повышать эффективность работы по различным направлениям жизни города - безопасность, транспорт, экология, коммунальные сети, энергетика, градостроительство, что в комплексе делает жизнь в населенном пункте более комфортной и зачастую позволяет экономить значительные финансовые средства.