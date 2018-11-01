Тюменцев бесплатно научат публичным выступлениям

| Фото: МТЦ "Космос" | Фото: МТЦ "Космос"

Открытые воркшопы по владению голосом и речью пройдут в молодежном театральном центре "Космос" 23 и 30 ноября, сообщают организаторы.

Участники освоят техники речевой импровизации и узнают, как отвечать на некорректные вопросы. Вход свободный, регистрация по ссылке.

Курс проводит Мария Будыкина — режиссер молодежного театра "Май", педагог по сценической речи и актерскому мастерству. Она каждый день прислушивается, как люди говорят в жизни и на сцене, и замечает, что многие испытывают колоссальную неловкость во время выступлений даже перед коллегами или друзьями.

"Мне бы хотелось, чтобы участники воркшопов осознали, что свобода в речи — это прежде всего навык и опыт. Все можно улучшить и исправить, если есть большое желание. И главная функция этого курса – познакомить людей, не связанных с миром театра и публичных выступлений, с тем, что такое "выступать" с профессиональной точки зрения. А также выявить их сильные и слабые стороны, с которыми в будущем можно и нужно работать", — рассказала Мария Будыкина.