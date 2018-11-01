Сотрудники Росгвардии написали письма мамам

| Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области

Более 100 писем от военнослужащих по призыву и молодых сотрудников по контракту Росгвардии разлетелись по стране с пометкой "С любовью, маме!".

В рамках одноименной Всероссийской акции Росгвардии руководство управления Росгвардии по Тюменской области и Центра подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа Росгвардии предложило молодым сотрудникам и военнослужащим по призыву написать письма мамам и поздравить их с Днем матери, который в 2018 году отмечается 25 ноября.

Письма написаны на бланках специально разработанные Росгвардией. Каждый военнослужащий и сотрудник получил возможность необычно поздравить свою любимую и единственную маму, выразить слова благодарности и рассказать о службе, поделившись переживаниями и чувствами.