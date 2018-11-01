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Актуальное научное кино покажут в ТИУ

Общество, 09:07 26 ноября 2018

ТИУ | Фото: ТИУ

Дни научного кино ФАНК пройдут в Тюменском индустриальном университете с 27 ноября по 4 декабря, сообщает вуз.

Показ организует отдел развития научных инициатив департамента научно-исследовательской деятельности ТИУ. В течение недели студенты, преподаватели, сотрудники ТИУ смогут увидеть пять фильмов из программы ФАНК.

Дни научного кино в опорном вузе откроет картина "Генезис 2.0" об экспедиции, обнаружившей прекрасно сохранившиеся останки доисторического мамонта – находке, вызвавшей небывалый ажиотаж в биотехнологическом мире.

В программе мероприятия также "24 снега", "Арктика. Зазеркалье", "АльфаГо", "Мозг. Вторая вселенная".

Ознакомиться с расписанием и кратким описанием фильмов можно здесь. Приглашаются все желающие. Место проведения: 7 корпус ТИУ, ул. Мельникайте,70 (актовый зал).

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# кино , ТИУ , ФАНК

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