Около ста человек примут участие в межнациональном заплыве моржей в Тюмени

| Фото: Тюменский клуб моржей "Кристалл" во Вконтакте | Фото: Тюменский клуб моржей "Кристалл" во Вконтакте

Около 100 человек примут участие в Межнациональном заплыве моржей в Студенческом пруду Тюмени 24 ноября. Торжественное открытие в 12 часов.

Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказал председатель городской федерации моржей, руководитель клуба закаливания "Кристалл" Сергей Сидоров.

"Планируется, что в заплыве примут участие моржи из Тюменской, Курганской, Челябинской областей, Удмуртии и Республики Казахстан. В соревновании будут участвовать и женщины, и мужчины. Этот межнациональный заплыв мы проводим ежегодно. Впервые он состоялся в 2011 году, тогда в нем участвовали представители 11 национальностей, пока этот рекорд по числу национальностей, не побит", - рассказал Сергей Сидоров.

В программе соревнований предусмотрено несколько этапов: первый - окунание в воду для новичков. Им выдадут специальный сертификат моржа. Второй этап: 50 метров для женщин и 100 метров для мужчин. Затем на старт 300 метров выйдут и женщины и мужчины, а завершится межнациональный заплыв супермарафоном на 500 метров.

"Для каждого победителя и призеров мы совместно с департаментом национальной политики Тюменской области подготовили медали и грамоты. Всех участников заплывов ждут угощения: горячая каша, сладости и чай", - поделился Сергей Сидоров.

Анжела Лебедева