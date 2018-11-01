Тобольские студенты подключились к акции "Заряди телефон — зарядись медиа"

фото официальной группы ВКонтакте "Медиаток | Тобольск" фото официальной группы ВКонтакте "Медиаток | Тобольск"

Акция "Заряди телефон — зарядись медиа" прошла для студентов Тобольского многопрофильного техникума, медицинского колледжа имени Володи Солдатова и педагогического института имени Дмитрия Менделеева.

Актер в костюме "сэндвич-панели" предлагал студентам зарядить свои девайсы и рассказал о проекте "МедиаТОК".

"Этой акцией мы хотели не просто привлечь внимание к проекту и замотивировать ребят принять участие в нем, но и показать, что таким информационным поводом можно привлекать аудиторию для продвижения групп в социальных сетях", — рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Светлана Спехова.

Напомним, что проект "МедиаТОК" стартует 25 ноября. Он пройдет по шести направлениям: копирайтинг, продюсирование, PR, фото, видео и дизайн. В течение трех недель ребята будут погружены в атмосферу digital-агентства и посоревнуются в создании контента. Победители попаду в штат создателей и редакторов современного новостного паблика о молодежи Тобольска. Как пишет "Мегатюмень", зарегистрироваться и стать участником проекта можно по на сайте.