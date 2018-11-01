В Заводоуковске определили победителя конкурса "Мастерство школьного телевидения"

| Фото: www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Мероприятие "Мастерство школьного телевидения" прошло на базе естественно-математической лаборатории первой городской школы в Заводоуковске среди учащихся 8-11 классов, сообщает администрация Заводоуковского городского округа.

Состязание начались в специально созданной группе "ВКонтакте". Команды-участники сочиняли стихотворения, посвященные школьному телевидению, опубликовывали видеоролики с интервью педагогов "Школьное телевидение – это…". По результатам онлайн-голосования победителем в конкурсе видеороликов стала команда Комсомольской школы, эта же команда стала победителем в виртуальном квесте в приложении по школьному телевидению.

Третьим заданием в группе ребята создавали слайд, посвященный команде. Затем школьники взяли интервью у директора школы и опубликовали ролики в группе.

После этого команды представили приветственные слова и выставки "Телемания как инструмент школьной педагогики". Первое место заняла команда Бигилинской школы.

Затем ребята разошлись по 6 станциям, где решали ребусы, отвечали на вопросы, посвященные телевидению, отгадывали фильмы по постерам, составляли слова, связанные с телевидением, сочиняли и озвучивали сюжеты телепередач по ролям.

По сумме набранных баллов 1 место заняла команда первой городской школы, 2 место – Комсомольская СОШ, 3 место – команды Бигилинской школы и второй городской.

Педагоги-кураторы команд награждены благодарственными письмами за подготовку учащихся к конкурсу.