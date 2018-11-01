Восемьдесят пар тюменских педагогов готовятся выйти на паркет

| Фото: департамент образования администрации Тюмени | Фото: департамент образования администрации Тюмени

80 танцевальных пар тюменских педагогов примут участие в Балу 25 января, сообщает городской департамент образования.

Учителя, воспитатели и старшеклассники в ближайшее время приступят к занятиям: познакомятся, пройдут командообразующие тренинги, определятся с танцевальными партнерами. А с 3 декабря по три раза в неделю в течение полутора месяцев будут изучать основы хореографии и истории, чтобы вжиться в образы дам и кавалеров.

"Каждый бал посвящен определенной тематике. И, конечно, грядущее событие не станет исключением. Мы постараемся открыть 2019 год, который объявлен Годом театра в России, тематически. Идея уже сформирована, но до начала мероприятия мы держим ее в тайне – хотим, чтобы событие стало приятным сюрпризом для всех гостей праздника", – рассказала куратор мероприятия, главный специалист Информационно-методического центра Тюмени Анна Атрашкевич.

Она напомнила, что в 2016 году мероприятие было приурочено к Году кино – педагоги перевоплощались в героев фильмов. В 2017 проводился бал в тематике смены времен года. В 2018 году тематика "Летите, бабочки, летите" помогла обыграть идею передачи знаний – учителя и воспитатели вручали детям бабочек, которые символизировали определенные навыки. В этот раз на паркете исполнители представят публике 11 танцев, среди которых – полонез, вальс и классические танцы разных стран мира.

Добавим, традиция проведения бала молодых педагогов зародилась в Тюмени семь лет назад. За годы его проведения число желающих поучаствовать в этом танцевальном событии возросло в несколько раз. Мероприятие приурочено ко Дню российского студенчества, который отмечается в России 25 января.