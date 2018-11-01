Тюменские экспортеры узнают о новшествах таможенного регулирования

| Фото: minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Заключительный образовательный семинар года для предприятий-экспортеров Тюменской области, организованный в рамках проекта "Экспортный марафон", состоится 5 декабря. Его темой станет "Таможенное регулирование: нововведения 2018 года. Новые возможности и риски для экспортеров".

Как сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Тюменской области, семинар проведет ведущий преподаватель и руководитель направления электронного обучения учебного центра "Компас ВЭД" Павел Духницкий. Слушатели узнают о ключевых изменениях в области таможенного регулирования 2018 года.

Директор Центра внешнеэкономической деятельности Торгово-промышленной палаты Тюменской области Ольга Воллерт обратила внимание на практическую составляющую семинара: "Тюменским экспортерам расскажут о совершении таможенных платежей, едином лицевом счете, соблюдении требований валютного контроля. Кроме того, будут обсуждены вопросы оформления экспортных грузов и другие темы".

Семинар состоится 5 декабря с 10 до 17 часов 30 минут в здании Торгово-промышленной палаты Тюменской области (ул. Хохрякова, 9/1, 1 этаж). Контактное лицо: специалист Центра ВЭД Виктория Пестрякова, тел.: +7(3452) 689-359 (доб. 135), tpp-to@mail.ru.