Тюменцев порадуют солнечные и снежные выходные дни

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Относительно теплые, солнечные, малооблачные и снежные выходные дни 1 и 2 декабря обещают жителям юга Тюменской области синоптики.

Как сообщает Гисметео, 1 декабря на территории региона температура воздуха составит ночью минус 12, минус 8 градусов днем, а 2 декабря - будет ночью минус 13, минус 6 градусов днем. При этом влажность воздуха составит 90 %.

Ветер юго-западный, 3-6 метров в секунду. Снег будет идти в основном в вечернее и ночное время. Количество осадков в субботу, 1 декабря составит 0,2 мм, а 2 декабря - 0,1 мм.

Анжела Лебедева