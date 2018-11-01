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Тюменцев порадуют солнечные и снежные выходные дни

Общество, 10:41 30 ноября 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Относительно теплые, солнечные, малооблачные и снежные выходные дни 1 и 2 декабря обещают жителям юга Тюменской области синоптики.

Как сообщает Гисметео, 1 декабря на территории региона температура воздуха составит ночью минус 12, минус 8 градусов днем, а 2 декабря - будет ночью минус 13, минус 6 градусов днем. При этом влажность воздуха составит 90 %.

Ветер юго-западный, 3-6 метров в секунду. Снег будет идти в основном в вечернее и ночное время. Количество осадков в субботу, 1 декабря составит 0,2 мм, а 2 декабря - 0,1 мм.

Анжела Лебедева

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# погода , снег , солнце

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