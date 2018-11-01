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Кошки точно реагируют на изменения погоды

Общество, 17:49 30 ноября 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Кошки точно реагируют и прекрасно предсказывают изменения погоды, сообщают Метеовести.

Кошка закрывает лапами нос – быть морозу; лежит брюхом вверх – к теплу; дерет стену когтями – к непогоде; кошка держится ближе к печке – тоже к морозу.

Ежегодно 30 ноября во многих странах отмечается Всемирный день домашних животных. Он посвящен всем одомашненным человеком животным и служит напоминанием всему человечеству об ответственности за "братьев наших меньших".

В России День домашних животных отмечается с 2000 года по инициативе Международного фонда защиты животных, хотя и не утвержден пока официально. Праздник был учрежден в начале 30-х годов XX века во Флоренции (Италия).

Поскольку Всемирный день домашних животных в первую очередь привлекает их хозяев, отмечается он по-разному. В Италии и других странах Европы, в США и Канаде принято организовывать общественные мероприятия и флешмобы, привлекающие внимание к проблеме ответственности за домашних питомцев. В ряде других зарубежных стран уже много лет организуется проект "Колокольчик". В рамках акции взрослые и дети в одно и то же время 30 ноября звонят в маленький колокольчик, привлекая внимание к проблемам животных, находящихся в "рабстве" у человека и проживающих в тесных клетках.

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# Всемирный день домашних животных , кошки , прогноз погоды

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