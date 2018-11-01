Жителей труднодоступных населенных пунктов проверят на ВИЧ-инфекцию

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Проект тестирования на ВИЧ-инфекцию жителей труднодоступных населенных пунктов выиграл президентский грант. Его инициатор - реабилитационный центр помощи наркозависимым "Поколение". Об этом на пресс-конференции в ИА "Тюменская линия" сообщила руководитель центра Наталья Устюжанина 30 ноября.

Врачи уже провели тестирование жителей труднодоступных сел и деревень Нижнетавдинского и Тобольского районов.

"Мы протестировали 821 человека, у 19 выявлена ВИЧ-инфекция. Нам важно не только проверить людей, но и донести до них полную информацию о возможных вариантах терапии, профилактике, лечении", - отметила она.

Наталья Устюжанина добавила, что эффективно работать получается благодаря налаженным отношениям между департаментом здравоохранения и Областным центром профилактики и борьбы со СПИДом.

“Я рада, что в нашей области сложилась эта тенденция, и что мы можем реализовывать такие проекты. Мы же выиграли президентский грант и планируем в дальнейшем проводить экспресс-тестирования", - резюмировала она.

Наталья Андреева