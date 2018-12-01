Тюменское региональное отделение ФСС повышает открытость госзакупок

Фото: minpromtorg.gov.ru/ Фото: minpromtorg.gov.ru/

Повышение эффективности и открытости закупочной деятельности - главная цель нового проекта "Открытый контракт", к реализации которого приступил Фонд социального страхования РФ, в том числе его тюменское региональное отделение.

Для обеспечения добросовестной конкуренции между участниками закупок вниманию общественности представляется информация о конкурентных закупках Фонда социального страхования и его территориальных отделений до начала закупочных процедур.

Речь идет о крупных закупках, у которых начальная максимальная цена превышает 1 млн рублей (кроме закупок у единственного поставщика). Вся информация о планируемых закупках публикуются на сайте OK.FSS.RU и находятся в абсолютно свободном доступе.

Фонд социального страхования обеспечивает граждан льготных категорий техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями, санаторно-курортным лечением, а также осуществляет полное обеспечение по страхованию граждан, пострадавших на производстве.

Свои сообщения и вопросы по планируемым закупкам поставщики и граждане могут оставлять только после регистрации в компоненте "Открытый контракт". Ответ на опубликованное сообщение или вопрос по конкретной закупке дается в течение двух рабочих дней.

Соб. инф.