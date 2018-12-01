  • 16 декабря 201816.12.2018воскресенье
  • USD66,4337
    EUR75,3890
  • В Тюмени -9..-11 С 3 м/с ветер западный

Тюменское региональное отделение ФСС повышает открытость госзакупок

Общество, 16:01 16 декабря 2018

Фото: minpromtorg.gov.ru/

Повышение эффективности и открытости закупочной деятельности - главная цель нового проекта "Открытый контракт", к реализации которого приступил Фонд социального страхования РФ, в том числе его тюменское региональное отделение.

Для обеспечения добросовестной конкуренции между участниками закупок вниманию общественности представляется информация о конкурентных закупках Фонда социального страхования и его территориальных отделений до начала закупочных процедур.

Речь идет о крупных закупках, у которых начальная максимальная цена превышает 1 млн рублей (кроме закупок у единственного поставщика). Вся информация о планируемых закупках публикуются на сайте OK.FSS.RU и находятся в абсолютно свободном доступе.

Фонд социального страхования обеспечивает граждан льготных категорий техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями, санаторно-курортным лечением, а также осуществляет полное обеспечение по страхованию граждан, пострадавших на производстве.

Свои сообщения и вопросы по планируемым закупкам поставщики и граждане могут оставлять только после регистрации в компоненте "Открытый контракт". Ответ на опубликованное сообщение или вопрос по конкретной закупке дается в течение двух рабочих дней.

Соб. инф.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:01 16.12.2018Тюменское региональное отделение ФСС повышает открытость госзакупок
15:24 16.12.2018Тюменский ученый нашел способ остановить незаконную вырубку деревьев
14:24 16.12.2018Блиц-опрос помог учителям понять молодежь
14:09 16.12.2018Андрей рredator Шкеленок: исход встречи могла решить каждая мелочь