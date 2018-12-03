Сбербанк выделил девять миллиардов рублей Антипинскому НПЗ для закупки нефти

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Сбербанк одобрил дополнительные лимиты общим размером 9 млрд рублей для оборотного финансирования АО "Антипинский НПЗ", сообщает пресс-служба банка.

Средства предназначены для закупки нефти и оплаты текущих расходов предприятия.

Как прокомментировал вице-президент Сбербанка Алексей Гренков, Антипинский НПЗ продолжает уверенно развиваться. "Качество выпускаемого им топлива признаны и на отечественном рынке, и международным отраслевым сообществом. Завод следует мировым стандартам качества. Сбербанк будет продолжать и укреплять партнерские отношения с Антипинским НПЗ", - сказал он.

Антипинский НПЗ — промышленный нефтеперерабатывающий завод, подключенный к магистральному нефтепроводу (мощностью 7,2 млн тонн в год в процессе увеличения до 9 млн тонн в год) и нефтепродуктопроводу (мощностью 1,8 млн тонн в год с планом увеличения до 3 млн тонн в год), установленная мощность переработки которого превышает 9 млн тонн нефти в год, качество дизельного топлива соответствует стандарту Евро-5, а глубина переработки в 2016 г. достигла 98 %.

В 2018 году начато производство бензинов стандарта Евро-5.