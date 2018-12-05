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Как выйти на рынки Японии, расскажут тюменским предпринимателям на семинаре

Общество, 12:14 05 декабря 2018

minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Семинар "Выход российского малого и среднего бизнеса на зарубежные рынки. Практические мероприятия по укреплению российско-японских торговых отношений" состоится в тюменском технопарке 10 декабря, сообщает областной департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства.

Перед участниками выступит автор монографий на японском и русском языках, член Японской академии внешней торговли, профессор Университета Кансэй-Гакуйн, вице-председатель Общества японо-российских связей, внешнеторговый советник и кавалер ордена дружбы РФ г-н Юкио Асадзума.

Основные темы семинара: стратегия продвижения предприятия на внешний рынок, в частности на рынок Японии; продвижение компаний, занимающихся сферой услуг за рубежом; основной фактор успеха в организации бизнеса за рубежом; особенности ведения торговли в Японии.

Для участия в семинаре необходимо до 7 декабря направить заявку (ФИО, название компании, контактная информация) на электронный адрес: DemidenkoYaYu@72to.ru.

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