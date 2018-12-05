Рабочие Тобольской промышленной площадки стали героями фототура "Человек труда"

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Фотографы из Тюмени и Тобольска приняли участие в фототуре "Человек труда" в рамках конкурса "Памяти Александра Ефремова". 4 декабря они сделали снимки работников Тобольской промышленной площадки, в том числе "ЗапСибНефтехима".

Отснятый фотоматериал будет представлен авторами на фотоконкурс в номинации "Региональный репортаж - человек труда". Лучшие снимки составят экспозицию передвижной фотовыставки, которая разместится в заводских комплексах в конце декабря.

Учредителями конкурса выступают Союз журналистов России, департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политики Тюменской области, депутатская фракция "Единая Россия" в Тюменской областной думе.