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Рабочие Тобольской промышленной площадки стали героями фототура "Человек труда"

Общество, 13:09 05 декабря 2018

фото "Тюменская линия"

Фотографы из Тюмени и Тобольска приняли участие в фототуре "Человек труда" в рамках конкурса "Памяти Александра Ефремова". 4 декабря они сделали снимки работников Тобольской промышленной площадки, в том числе "ЗапСибНефтехима".

Отснятый фотоматериал будет представлен авторами на фотоконкурс в номинации "Региональный репортаж - человек труда". Лучшие снимки составят экспозицию передвижной фотовыставки, которая разместится в заводских комплексах в конце декабря.

Учредителями конкурса выступают Союз журналистов России, департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политики Тюменской области, депутатская фракция "Единая Россия" в Тюменской областной думе.

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# Тобольская промышленная площадка , фототур

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