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На Ямале по зимникам доставили первую почту

Общество, 18:40 06 декабря 2018

sever-press.ru | Фото: sever-press.ru

Почтовики совершили первые рейсы по зимнику Лабытнанги — Салехард через реку Обь, по которому поступает вся наземная почта в окружную столицу, Приуральский, Шурышкарский и Ямальский районы, сообщает ИА "Север-пресс".

По открытому зимнику еженедельно в Салехард, а оттуда по всем районным маршрутам доставляется более 5 тонн почты.

До открытия официальных зимних автодорог доставка почты жителям окружной столицы, а также Приуральского, Шурышкарского и Ямальского районов осуществляется на вездеходах. После официального открытия зимников маршруты начнет обслуживать почтовый автотранспорт. В ряд населенных пунктов — Новый Порт, Мыс Каменный, Сеяху почта доставляется на авиатранспорте круглогодично.

"Принимая во внимание социальную значимость услуг Почты России, в период распутицы при накоплении почтовых отправлений до двух тонн ямальские почтовики нанимают чартерные авиарейсы, которые наиболее востребованы в северном направлении", – отметил директор Ямальского филиала Почты России Виктор Степанов.

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# зимники , почта , Ямал

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