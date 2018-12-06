На Ямале по зимникам доставили первую почту

| Фото: sever-press.ru | Фото: sever-press.ru

Почтовики совершили первые рейсы по зимнику Лабытнанги — Салехард через реку Обь, по которому поступает вся наземная почта в окружную столицу, Приуральский, Шурышкарский и Ямальский районы, сообщает ИА "Север-пресс".

По открытому зимнику еженедельно в Салехард, а оттуда по всем районным маршрутам доставляется более 5 тонн почты.

До открытия официальных зимних автодорог доставка почты жителям окружной столицы, а также Приуральского, Шурышкарского и Ямальского районов осуществляется на вездеходах. После официального открытия зимников маршруты начнет обслуживать почтовый автотранспорт. В ряд населенных пунктов — Новый Порт, Мыс Каменный, Сеяху почта доставляется на авиатранспорте круглогодично.

"Принимая во внимание социальную значимость услуг Почты России, в период распутицы при накоплении почтовых отправлений до двух тонн ямальские почтовики нанимают чартерные авиарейсы, которые наиболее востребованы в северном направлении", – отметил директор Ямальского филиала Почты России Виктор Степанов.