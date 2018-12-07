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Тюменский Роспотребнадзор установил прямой контакт с Дедом Морозом

Общество, 13:15 07 декабря 2018

72.rospotrebnadzor.ru/ | Фото: 72.rospotrebnadzor.ru/

Самые маленькие жители Тюмени могут написать и отправить письмо с заветными желаниями Деду Морозу в общественной приемной управления Роспотребнадзора по Тюменской области с 6 по 27 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.

Пока взрослые будут получать консультацию специалистов управления, дети смогут собственноручно написать письмо новогоднему волшебнику. Все письма, как заверяет региональное управление, будут перенаправлены главному Деду Морозу страны в Великий Устюг (Вологодская область).

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# Дед Мороз , письма , Управление Роспотребнадзора

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