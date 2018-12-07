В Тюмени откроют один из крупнейших городских катков

| Фото: организаторов | Фото: организаторов

Большой праздник по поводу открытия катка "Звездный полюс" пройдет в Тюмени у ТРЦ "Тюмень Сити Молл" (ул. Тимофея Чаркова, 60) 8 декабря, начало в 19 часов, сообщают организаторы.

Гостей мероприятия ждет насыщенная развлекательная программа с конкурсами и призами и катание на коньках. Особый интерес могут вызвать Неолимпийские игры, которые в этот день пройдут на катке. Желающих пригласят поиграть в новую вариацию керлинга, где вместо камней команды играют людьми. Участники айс-рейсинга посоревнуются в гонках на время по заданной траектории, игрокам в "Палки-баталки" предстоит опробовать обновленную версию игры в городки. Запланирован фейерверк.

Площадь одного из самых больших ледовых катков города составляет 4 тыс. квадратных метров. Это почти в 2,5 раза больше площади стандартного хоккейного корта. Жители Тюмени неоднократно признавали этот каток лучшей ледовой площадкой города. Высокой оценки удалось достичь благодаря уникальной технологии заливки, качественному льду, насыщенной развлекательной программе и, конечно, наличию совершенно новых коньков.

На катке созданы все условия как для профессионалов, так и новичков. Первые могли оценить суперскоростную 100-метровую трассу катка, а вторые – воспользоваться помощью инструктора, чтобы сделать свои первые шаги на коньках. Для самых маленьких работали веселые аниматоры.

На территории катка расположены теплые раздевалки, камеры хранения, несколько уютных зон отдыха, а главное – там несколько раз в день заливают ровный лед. Здесь есть скоростная трасса длиной более 100 метров, светодинамичная подсветка льда и несколько оригинальных фотозон. Кроме того, в 2018 году внесены корректировки в организацию отдельного пространства для детей, теперь крытая площадка для маленьких тюменцев будет расположена более безопасно и комфортно.

В зависимости от дня недели и времени, стоимость входа на каток варьируется от 150 до 300 рублей. Дети ростом до 120 см (в коньках) и люди с ограниченными возможностями здоровья в сопровождении одного человека катаются бесплатно.

Стоимость входа пенсионерам (при предъявлении пенсионного) – 100 рублей.

Детям, школьникам, студентам при предъявлении проездной карты, студенческого билета или свидетельства о рождении с понедельника по четверг – 100 рублей.

Прокат коньков стоит 100 рублей, заточка коньков – 250 рублей, услуги камеры хранения – 50 рублей, тренажеры для катания предоставляют бесплатно.