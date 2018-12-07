"Подари добро и радость": шоколадки с пожеланиями вручили особым ишимцам

| Фото: пресс-служба централизованной библиотечной системы Ишима | Фото: пресс-служба централизованной библиотечной системы Ишима

285 плиток шоколада с пожеланиями собрали и вручили ишимским людям с ограниченными возможностями в рамках благотворительной акции "Подари добро и радость-2018". Мероприятие проходило во всех библиотеках города и было приурочено к Международному дню инвалидов.

Ишимцы участвовали в акции семьями, школьными классами и трудовыми коллективами. Каждая открытка была наполнена по-настоящему добрыми и светлыми пожеланиями от чистого сердца.

Библиотекари города провели ряд мероприятий, на которых и вручили сладкие подарки.

Воспитанники коррекционной школы для глухих и слабослышащих детей совершили путешествие в сказочную страну, ребята из социально-реабилитационного центра "Согласие" и школы №3 посетили фольклорный праздник "В гостях у царевны Несмеяны". Час доброго общения "Согреем душу теплым словом" и кукольный спектакль "Курочка Ряба" были проведены для инвалидов Дома Ветеранов по ул. Большой, 190.

В ишимском отделении Всероссийского общества слепых библиотекари провели мероприятие, на котором звучали теплые слова и песни от вокальной группы "Инициатива", в ходе чаепития сладости были вручены реабилитируемым центра "Забота" с пожеланиями здоровья, счастья, понимания близких людей.

По информации пресс-службы централизованной библиотечной системы Ишима, в каждой библиотеке есть читатели с инвалидностью, им подарки были вручены при личной встрече в библиотеке. Тех, кто не смог прийти, навестили на дому волонтеры.

Соб. инф.